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嘉市探索體驗園區設露營區 砍老楊桃樹惹異議

2024/4/15 18:31（4/15 18:56 更新）
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嘉義市南興國中探索體驗園區傳出將砍除大批老楊桃樹（圖）設露營區遭民眾異議；校方15日表示，楊桃落果與林相過於繁雜，影響園區通風及生態環境，因此規劃將60餘株受到蟲害的楊桃樹移除，並非故意砍樹。中央社記者蔡智明攝 113年4月15日
嘉義市南興國中探索體驗園區傳出將砍除大批老楊桃樹（圖）設露營區遭民眾異議；校方15日表示，楊桃落果與林相過於繁雜，影響園區通風及生態環境，因此規劃將60餘株受到蟲害的楊桃樹移除，並非故意砍樹。中央社記者蔡智明攝 113年4月15日
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（中央社記者蔡智明嘉義市15日電）嘉市南興國中探索體驗園區是嘉義市十大旗艦計畫之一，興建全台最大戶外教學場域，卻傳出將砍除大批老楊桃樹設露營區遭民眾異議；校方說，僅移除60餘株受到蟲害的樹木。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，探索體驗園區屬南興國中第二校區，占地近7.5公頃，是全台第一所由地方政府設置的探索體驗學校，園區內有32項擁有國際認證的高低空設施。

為打造成為全台最完善的新型戶外探索教育場域，將園區改造納入嘉義市十大旗艦計畫，整體開發案包含建置露營區及生態環境區。

但有民眾向媒體投訴，市府為設置露營區，卻要砍除大批老楊桃樹；南興國中柯博議校長表示，目前園區內楊桃落果與林相過於繁雜，影響園區通風及生態環境，且造成蟲害及蚊蟲孳生現象，規劃將60餘株受到蟲害的楊桃樹移除，以落實環境生態永續經營，並非故意砍樹。

另外，考慮到移植楊桃樹的經濟價值以及後續探索教育場域建置的成效，將邀請專家學者鑑定樹木，移除樹徑較小與發育不良的樹木，移除的枝幹保留用於環境教育。

嘉義市教育處長郭添財表示，市府自民國112年起逐年編列預算，4年預計投入新台幣5億8000萬經費開發園區，將戶外教學延伸至自然實驗場域，促進學生對自然的認識與尊重。（編輯：郭諭儒）1130415

#嘉義市
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