國境管理國際研討會登場 AI科技成交流主題

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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）內政部移民署今天舉行「國境管理國際研討會」，AI科技也首次作為交流主題並聚焦國境管理相關科技，未來移民署將滾動調整模式，在兼顧安全、服務及效率下鞏固國境安全。

移民署與大陸委員會、交通部觀光署、桃園國際機場公司及財團法人昇恆昌基金會，今天共同在桃園國際機場凱悅酒店舉辦第15屆「國境管理國際研討會」，並與國家發展委員會合作辦理「入出國證照查驗服務與國境管理國際研討會融入雙語元素計畫」，邀請來自澳洲、加拿大以及國內外多家優秀科技公司代表分享相關資訊。

內政部常務次長吳堂安在開幕致詞表示，今天的議題聚焦在AI科技如何應用於國境管理，移民署建置的第4代自動查驗通關系統，不僅可進行生物特徵辨識機制，更導入AI學習人性化的操作介面及支援40國語音引導，提供國內外旅客更流暢通關體驗，未來也將擴大跨機關合作與國際交流，積極建構預測性、即時性、智慧化的國境管理體系。

吳堂安說，「無縫旅行」的推動更象徵著全球邊境管理邁向智慧化、系統化的全新階段，讓通關流程在安全無虞的前提下更快速、便捷與人性化。透過研討會的跨界對話與技術展示，期待凝聚國內外政府單位、產業界與學術研究機構的智慧與經驗，攜手推動更高效、更具韌性且能因應未來挑戰的國境管理模式。

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吳堂安指出，透過相關的努力，在今年英國非營利獨立調查機構Skytrax評比全球550座機場中，桃園國際機場於「證照查驗服務」項目中獲得全球第4名的佳績，未來將持續國境管理最新趨勢，與機場各單位合作打造科技通關模式，達成建構未來智慧化機場目標。

移民署表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後入出境旅客量已逐漸恢復疫情前的水準，如何以科技輔助人力並防範不法，是各國國境管理部門面臨的最大挑戰。會場外也設立科技展示區，邀請國內外科技廠商展示最新智慧通關閘道或生物特徵辨識科技，展現高擴充性與跨國合作潛力，促進國際交流與技術合作。（編輯：陳清芳）1140625