加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
英外相：南海、台海將可見英國更多自由航行行動
首頁 / 國際

英國將購可掛載核武戰機 擴大嚇阻力量支援北約

2025/6/25 10:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國政府今天表示，將採購12架可發射戰術核武的F-35A戰鬥機，支援北大西洋公約組織（NATO）核子任務，並形容這是英國一個世代以來最大規模的核嚇阻力量擴張。

路透社和法新社報導，英國首相辦公室表示，這次購買美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的戰機，將使英國空軍自冷戰結束以來首次具備掛載核武的能力。

英相施凱爾（Keir Starmer）在聲明中說：「在這個極端不確定性的時代，我們不能再將和平視為理所當然，這是為何我國政府正加強對國家安全的投資。」

鑒於面臨俄羅斯敵意日增，以及美國逐漸淡出傳統捍衛歐洲安全的角色，英國將增加國防開支並升級軍事力量，包括潛艦艦隊。

英國政府表示，購買這些戰機將使英國得以在發生衝突時，向北約提供所謂的雙能（dual-capable）飛機以掛載核武。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）對英國今天宣布的消息表示極為樂見，稱這是「英國對北約又一次重大貢獻」。

英國的核嚇阻力量目前僅仰賴「三叉戟」（Trident）潛艦發射系統，這項系統去年試射失敗，這是繼2016年飛彈偏離軌道後連續第2次試射失利。

根據英國國會說法，英國上次擁有獨立的空射核武能力是在1998年，當時WE-177自由落體核彈退役。

F-35A戰機可掛載美國B61戰術核武。一名不具名英國官員表示，英國很可能將需要美國提供這些核武供戰機使用。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英國首相辦公室說，購買新戰機將扶持英國約2萬個就業機會，並強調對北約的承諾。

這些戰機預計將派駐英格蘭東部的馬漢空軍基地（Marham Airbase）。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140625

#北約
#呂特
#施凱爾
#北大西洋公約組織
#洛克希德馬丁公司
#英國
#核武
#戰機
#冷戰
施凱爾
工黨政府報告：中間諜活動日增 破壞英民主經濟英國強化與烏克蘭無人機合作 企業獲戰場第一手數據
呂特
是否承諾北約共同防禦？川普：取決於如何定義歐盟主席范德賴恩：國防的歐洲終於覺醒了
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：