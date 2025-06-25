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高雄大樹和山光電案涉違法 橋檢分案調查

2025/6/25 11:59（6/25 12:51 更新）
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高雄大樹區和山光電案引發爭議，橋頭地檢署分案深入追查，日前由承辦檢察官與水利局水保人員勘察現場，查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失情形，並調閱相關資料以釐清案情。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月25日
高雄大樹區和山光電案引發爭議，橋頭地檢署分案深入追查，日前由承辦檢察官與水利局水保人員勘察現場，查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失情形，並調閱相關資料以釐清案情。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月25日
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（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄大樹區和山太陽光電廠因違法施工遭高雄市府開罰並移送偵辦，水保工程及光電許可均被經濟部廢止。橋頭地檢署今天表示，已分案追查，檢方後續將查明廠商是否違法。

橋檢今天發布新聞稿指出，日前獲悉高雄市大樹區和山太陽光電案場有違反水土保持計畫，致生危害水土流失等狀況後，由檢察長張春暉指示主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德召集高雄市政府水利局開專案會議，並分案深入追查。

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檢方表示，承辦檢察官23日與水利局水保人員勘察現場，查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失情形，並調閱相關資料，持續偵辦並釐清案情。

高雄大樹和山光電案引發爭議，經高雄市政府、經濟部等單位現勘與調查，確認業者違法在未核准區域進行光電施工、違反水保法且未落實水土保持計畫，遭開罰並廢除計畫案水保工程許可。（編輯：李淑華）1140625

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