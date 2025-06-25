高雄電影館VR體感劇院 夏季「星」主題將登場

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄市電影館VR體感劇院夏季「星際任務VR03」活動，推出3部星際主題、2部紀實類型的VR電影活動，從6月27日至9月14日展開，完成集章任務有機會抽中免費觀影一年。

高雄市電影館透過新聞稿表示，此次以「登入虛實交錯的星際世界」為主軸，主打片為「星際大騙局之登月計劃」，邀請觀眾搭乘虛擬實境（VR）科技的火箭，展開沉浸式星際探險。7月20日是國際月球日，將邀請國家太空中心主任吳宗信帶來主題講座。

電影館表示，「星際大騙局之登月計劃」 由電影「返校」、「鬼才之道」導演徐漢強執導，以幽默荒誕手法重構登月陰謀論，帶領觀眾用VR走進「偽造太空任務」的幕後現場。

其他作品還有互動類型的「奧托的奇幻星球」，在年初首映時深受觀眾喜愛，劇情高潮迭起，有意想不到的驚奇結局。另外有結合自然與哲思的「地球創世紀」，適合親子一同觀賞，認識宇宙的奧妙與人類的渺小。

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此次也有2部紀實類型電影，包括「瀑布膠卷夢」融合義大利知名地標吉拉托山瀑布，與多部影視作品在此取景的義大利影史記憶；以及入圍多項國際影展的話題作「關於李老師的一切」，透過巧妙的「紙飛機」沉浸互動設計，揭露在疫情期間，中國人民如何在政府的嚴密審查下，為言論自由奮鬥。

電影館表示，因應暑期親子遊客到訪，劇院同步推出「星際護照集章」活動，只要觀看指定電影並集滿印章，就能參加劇院免費體驗卡抽獎，共推出時效3個月、6個月，以及最大獎「時效一年」免費體驗卡。若完成整季片單觀影任務，還可再獲得全區兌換券1張。（編輯：張雅淨）1140625