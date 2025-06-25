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日月光補選董事 張虔生長女張淡堯入投控決策圈

2025/6/25 11:16（6/25 11:26 更新）
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日月光投控25日上午在高雄舉行股東會，投控法人代表董事、日月光半導體副董事長及副執行長唐瑞文，親自出席。中央社記者鍾榮峰攝 114年6月25日
日月光投控25日上午在高雄舉行股東會，投控法人代表董事、日月光半導體副董事長及副執行長唐瑞文，親自出席。中央社記者鍾榮峰攝 114年6月25日
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（中央社記者鍾榮峰高雄25日電）封測廠日月光投控今天舉行股東會，原自然人董事、日月光投控董事長張虔生之子張能傑逝世後，空出1席董事席次補選，股東會表決通過候選人張虔生長女、日月光半導體董事的張淡堯出任，意味著張淡堯首次進入投控決策核心。

日月光投控股東會今天也通過配發現金股利每股新台幣5.3元，共計將配發股息達234.2億元。

張淡堯曾擔任日月光投控旗下日月光半導體監察人一職，根據資料，張淡堯（Danielle Chang）自美國哥倫比亞大學畢業取得文學碩士後，經歷橫跨時尚設計、金融、藝術、文藝傳媒等領域，張淡堯目前是LUCKYRICE, LLC創辦人及執行長，也是美國知名電視節目Lucky Chow主持人及製作人。

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日月光投控內部人士透露，集團已陸續規劃接班梯隊，除了張淡堯外，張虔生次女張淡寧夫婿唐瑞文，目前也擔任日月光投控法人代表董事一職。根據官網，唐瑞文目前也是日月光半導體副董事長及副執行長，唐瑞文從2023年9月以來，擔任日月光投控採購長，唐瑞文為日月光投控未來接班團隊之一。

內部人士指出，張虔生弟弟、日月光投控總經理張洪本之子張能超，也被視為投控未來接班團隊之一。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140625

張虔生
張虔生長女入接班團隊 首次候選日月光投控董事【獨家】
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