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首頁 / 政治

民眾拍照成共諜？ 顧立雄：軍事迷拍軍機起降不違法

2025/6/25 13:26（6/25 13:45 更新）
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新竹空軍基地2017年對外開放參觀，大批民眾冒雨前來欣賞戰機精彩特技操演。（中央社檔案照片）
新竹空軍基地2017年對外開放參觀，大批民眾冒雨前來欣賞戰機精彩特技操演。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北25日電）民眾拍攝軍機起降，遭質疑涉情蒐，引發是否違法討論。國防部長顧立雄今天表示，軍事迷拍攝軍機起降不構成違法，但若特意拍攝營區內機敏處所，涉及偵查行為，足以影響軍事營區安全，則將違反軍事營區安全維護條例，該條例預計8月1日施行。

近期有民眾到新竹空軍基地外觀看或拍攝幻象戰機起落，遭網友在社群平台上質疑是在為中國情蒐，雖經新竹市警方調查，無涉違法行為，但已引起各界討論。

立法院外交及國防委員會今天上午處理院會交付國防部、外交部、僑務委員會主管預算凍結案等案，邀請國防部長顧立雄列席備詢。

民進黨立委林楚茵在質詢時指出，近日分別有民眾拍攝淡水捷運站周遭軍營、新竹空軍基地，最終以「非管制區」與未涉及違法情蒐沒有被起訴，現在到底國軍營區、設備、軍事工程要如何保密，相關的界線到底為何。

林楚茵表示，現在很多熱心民眾在軍機場周邊發現有人在攝影時會提醒相關單位，但事實上是否一般民眾在法律認知上有落差，因為沒有任何空軍基地被公告為要塞堡壘地帶，所以在軍機場周邊拍攝軍機根本沒有違反相關法規。

顧立雄指出，目前國防部公告的要塞堡壘地帶只有22處，顯然是不足以因應，本來有打算修法，但立法院已三讀通過軍事營區安全維護條例，現在就會以該條例作為國軍營區機敏性的維護。

列席的國防部法務司長沈世偉表示，公告要塞堡壘地帶會有很多限制，也會對民眾生活造成限制，會很謹慎，所以國防部推動軍事營區安全維護條例。未來軍機場、軍民合用機場的管制，都會有相關公告，當地也會有標誌設置。

沈世偉指出，如果已經公告不准進行拍攝、描繪等行為，未來會有相關罰則，若在營區外對營區內測量、錄影、攝影、描繪等偵查行為，影響軍事營區安全，也有罰則。

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顧立雄表示，舉例來說，軍事迷拍攝軍機起飛，並不會構成違法，但若特意拍攝營區內機敏處所，有偵查行為，足以影響軍事營區安全，就會構成違法。

林楚茵指出，軍事營區安全維護條例已在2023年底三讀通過，詢問何時上路施行。顧立雄表示，國防部曾與行政院溝通，行政院表示還有3個子法要公告，預計今年8月1日施行。（編輯：林淑媛）1140625

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