雲林嘉縣學校午餐停用粄條粿條 嘉市加強管理

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）台北市寶林茶室食物中毒案影響，雲林縣、嘉義縣今天宣布即日起，學校營養午餐停止供應粄條、粿仔條、年糕等食材；嘉義市則通告各學校午餐加強管理，或以其他食材代替。

嘉義縣政府今天發布訊息，寶林茶室食物中毒案，引發民眾對粿條等食材產生疑慮，教育處昨天通知學校自辦營養午餐及團膳供應業者，4月1日起先暫停1個月供應粿仔條、年糕、米製品等食材，改以其他食材替代，待衛生單位查明上述品項無食安疑慮後，再恢復供應。

雲林縣長張麗善表示，寶林茶室食物中毒案，初步了解是米酵菌酸所引起，因粄條、粿仔條、年糕等相關食材，與引發米酵菌酸相關，因此，即日起學校營養午餐停止供應粄條等食材，確保學生不會食用到有害健康的食材。

嘉義市政府發布新聞稿指出，基於寶林茶室食物中毒事件檢出米酵菌酸，食材來源可能為澱粉製品疑慮，昨天已通告所屬各級學校午餐如有使用年糕、粄條、粿仔條等食材，應強化自主管理善加保存並檢視其新鮮度，或可改以其他食材代替。

嘉義市教育處長郭添財表示，市府已先行調查各校每學期使用粄條類食材頻率，部分學校年糕每學期使用約2至3次，粄條、粿仔條則皆無學校使用。

郭添財指出，學校午餐如有提供粄條類食材需求時，均應強化食材保存的自主管理作為，或改以其他食材代替，降低澱粉製品因保存不當可能產生米酵菌酸的疑慮。（編輯：郭諭儒）1130330