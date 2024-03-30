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寶林食物中毒案 新北再增3例累計12人

2024/3/30 10:53（3/30 11:13 更新）
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寶林茶室食物中毒案30日新增3名戶籍在新北的病例。（新北市衛生局提供）
寶林茶室食物中毒案30日新增3名戶籍在新北的病例。（新北市衛生局提供）
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市府衛生局今天表示，寶林茶室食物中毒案，今天新增3名病例，累計新北共12例。這新增3名個案都是女性，其中2人曾就醫，1人自行服藥；腹瀉、嘔吐症狀都已緩解。

新北衛生局專門委員楊時豪今天回應中央社記者詢問表示，新北接獲台北市府轉通報3名戶籍在新北的寶林食物中毒個案，都是女性。後續將持續疫情調查、追蹤並給予關懷。

他說，目前新北累計共12名個案；今天獲轉報的第1名女性個案是3月22日前往寶林茶室用餐，因身體不適，3月28日前往台北馬偕醫院就醫，經治療後症狀緩解，已回家休養。

楊時豪表示，另2名個案為朋友關係，她們是19日前往用餐；後來，出現腹瀉與嘔吐等症狀；其中1人自行服用成藥，另1人於3月20日前往診所就醫，症狀都已經緩解。（編輯：方沛清）1130330

#新北市
#新北市府衛生局
#楊時豪
寶林茶室案
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