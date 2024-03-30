立院排寶林茶室案專題報告 衛福部：持續擴大檢驗

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（中央社記者郭建伸台北30日電）寶林茶室食品中毒案，衛福部下週將赴立法院進行專題報告。根據書面報告，衛福部指出，死亡個案解剖檢體驗出米酵菌酸為國內首次發現，衛福部將擴大檢驗人體檢體、食品檢體及環境檢體等食材和供應商。

立法院社會福利及衛生環境委員會4月1日將邀請衛生福利部長薛瑞元、環境部、行政院食品安全辦公室、行政院消費者保護會、台灣菸酒股份有限公司就「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。衛福部相關書面資料已送抵立法院。

有關寶林茶室中毒案，衛福部指出，食藥署於3月24日接獲新北市政府衛生局通報陸續接獲醫院及民眾通報於台北市「寶林茶室」用餐後，出現噁心、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀，截至3月29日上午10時，共有18名患者，死亡人數2名、加護病房5名，一般病房1名，返家休養10名。

衛福部指出，從26日起，食藥署會同相關單位及毒物專家至寶林茶室、粿條供應商「大粄城食品有限公司」抽驗食品與環境檢體並帶回檢驗，優先檢測粿條米酵菌酸（Bongkrekic acid）毒素，並檢測唐菖蒲伯克霍爾德氏菌，及運用高解析質譜儀廣篩毒素、藥物、農藥及其他化學物等至少1萬5000個品項。

衛福部強調，有關米酵菌酸毒素檢驗，已完成檢驗17件粿條檢體及2件關鍵檢體（香蘭葉、在來米粉），結果皆未檢出。

衛福部指出，27日首次召開跨部會專家會議，經討論比對臨床症狀與毒素特性，認為米酵菌酸可能性大，而29日「食安風險疑慮化學物質」專家會議，做為後續研議預防食品中米酵菌酸污染。

衛福部指出，28日晚間舉行寶林食品中毒案記者會，說明首例死亡個案解剖檢體驗出「米酵菌酸」，為國內首次發現此毒素，與專家會議提出的方向相符，將擴大檢驗人體檢體、食品檢體及環境檢體等食材和供應商，而衛福部也建立「寶林茶室」食品中毒案個案追蹤專區，即時說明最新進度。

此外，日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病，也引發外界關注。

衛福部指出，自3月25日起，已停止日本小林製藥製造的紅麴相關食品輸入查驗申請，並主動稽查輸入業者，現場預防性封存可能的問題原料及成品，且責令業者落實回收相關產品。

衛福部表示，民眾若食用日本小林製藥紅麴相關產品後，發生身體不適，可向食藥署通報，並撥打食安專線、消保專線，食品安全保護基金可以補助消費者團體，協助消費者團體進行團體訴訟。

衛福部強調，針對食品事件，已採取精進措施，並強化風險預警預判功能，即早發現問題，未來將於第一時間阻斷問題產品於境外，且持續落實食安五環政策，結合產業自律、政府管理及民間參與三大力量，精進食品各環節監督管理措施，建立更為完善的食品安全環境。（編輯：蘇龍麒）1130330