高雄市推動智慧農業 AI科技導入增加競爭力

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市農業局推動智慧農業，將科技導入農業生產、選別、銷售等流程，以及設備汰換更新，加強競爭力，今天在台北國際食品展帶來由AI選別的黃檸檬等，展現高雄智慧農業成果。

2025年台北國際食品系列展今天起至28日於南港展覽館展出，高雄市農業局帶領14間農民團體參展，包括由AI選別的黃檸檬、精密加工的功能性蜂產品、智慧環控設備飼養出的放山野雞等。

首次參展的悠綠客檸檬，透過導入自動化催熟系統與AI選果技術，維持供貨品質與穩定性。傳承三代的蜂巢氏從蜂蜜原料生產起步，打造從蜂源生產到高端機能食品的一站式整合供應鏈，提升品牌附加價值與競爭力。

杉林區大野山牧場以中草藥取代傳統用藥，並建置智慧溫控風扇系統，較傳統風扇節省40%能源，同時營造舒適環境，提升動物福祉。甲仙地區農會的甲仙山芋炊飯，使用檳榔心山芋及香米等食材，透過食品加工技術可常溫保存、微波即食。

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高雄市農業局今天透過新聞稿表示，市府推動智慧農業，將科技導入農業生產、選別、銷售等流程，另外透過加工設備、冷鏈設備的汰換更新，加強競爭力。

高雄市農業局長姚志旺說，農業局致力輔導農民透過科技提升生產效率、增加產品附加價值，未來將持續於日本、新加坡、馬來西亞、加拿大等海外市場進行拓銷，攻占海外市場。（編輯：張雅淨）1140625