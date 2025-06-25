假軍醫詐騙老婦金援 彰警逮2瘖啞車手

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）詐騙集團假冒軍醫誘騙彰化71歲陳姓婦人，為掩人耳目，利用2名瘖啞人士擔任面交取款車手，婦人兒子察覺有異報警，埋伏員警逮獲2名車手，依詐欺等罪嫌送辦。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿指出，陳姓婦人今年5月因另1案件受騙，當時她接獲高雄警方來電告知，曾與她面交的車手已自首，建議她至派出所報案。

彰化分局表示，陳姓婦人雖曾遭受詐騙，仍對網路上1名自稱軍醫的男子深信不疑，雙方透過LINE持續聯繫數月，對方宣稱受困海外急需資金，希望婦人協助繳納款項，會安排「將軍」及「代理人」接洽，並約定6月22日在台鐵彰化車站旁廁所交付新台幣7萬1000元。

因陳婦的兒子驚覺有異，主動至派出所求助，警方請其與詐團協調變更面交地點，埋伏員警趁交付款項時上前盤查，55歲葉姓女車手及60歲何姓女車手均神情緊張，卻默不作聲，員警才發現2人皆為瘖啞人士。

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警方為釐清案情，通知彰化縣政府派遣公設手語人員到場協助，得知2人是受詐騙集團指示到場取款，對背後組織一概不知。2名車手被依涉犯詐欺等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦。

彰化分局表示，詐團將身障人士推上詐騙前線，試圖規避警方詢問與法律責任，以降低遭查緝風險，手段冷酷無情；警方將持續強化打擊詐騙犯罪，深入追查幕後主謀，絕不容許任何藉弱勢作為掩護的惡劣行徑。（編輯：吳素柔）1140625