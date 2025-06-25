南竿53據點旁發現未爆彈 馬防部執行爆燬作業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣25日電）有民眾於南竿53據點周邊礁岩，發現一顆外表已鏽蝕未爆彈，馬防部研判彈種為57榴彈，考量未爆彈卡在岩縫中無法取出，且無立即危安，今天下午將於原地實施爆燬作業。

馬祖防衛指揮部今天上午以訊息回覆中央社記者指出，民眾22日下午5時許，在位於南竿仁愛村附近的53據點周邊礁岩縫隙中發現疑似未爆彈後，通報連江縣警察局，並由該局通知憲兵隊聯繫彈藥連處理。

馬防部指出，彈藥連未爆彈小組前往現地會勘後，研判該彈藥應為57榴彈，已無引信，且外表嚴重鏽蝕，考量未爆彈卡在岩縫中無法立即取出，加上現場判斷無立即危害安全狀況，故於發現地點周圍架設封鎖線，防止民眾靠近。

透過 Google News 追蹤中央社

馬防部表示，該未爆彈將於今天下午2時起，於53據點實施現地爆燬。考量該據點為連江縣政府文化處所轄空間，並對外開放，故已協調據點今天全日暫停開放，且為避免遊客進入，周邊道路將視情況，協調連江縣警局分段實施交通管制。預計今天下午4時前完成爆燬作業。

海空域管制部分，馬防部強調，已連繫民航局馬祖航空站，並說明該任務不影響飛安，海域則將由海龍艇2艘，於拆除地點周邊實施海域管制與戒護作業。（編輯：黃名璽）1140625