教育部將交通安全列暑假宣導重點 提醒注意事項

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（中央社記者陳至中台北25日電）近來幾起造成傷亡的重大交通事故，成為社會關注焦點。中小學暑假即將到來，教育部將交通安全列為宣導重點，包含行人穿越道路的技巧，以及騎乘機車、自行車須注意的事項等。

教育部近來發函各級學校，建議運用多元宣傳管道，提醒家長留意孩子暑期的各個事項，包括交通安全、反詐騙、拒絕毒品、防範溺水等，避免涉足不良場所或從事無安全規劃的活動。

其中交通安全是今年的重要宣導重點，教育部今天發布的新聞稿指出，近來國內發生幾起重大交通事故，期盼各校持續向學生宣導騎乘機車、微型電動二輪車、自行車等一定要注意自身安全，行經路口慢、看、停，且千萬不能酒後駕車、疲勞、超速及無照駕駛。

即便是身為「行人」，也有許多安全事項須留心，例如穿越道路時要遵守交通號誌指示或警察的指揮，過馬路要預留充足的時間，夜間建議穿著亮色及有反光的衣服等。

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過去道路安全教育的重點，往往放在已有學生開始考駕照的高中職階段。但近年校安通報統計卻發現，國中學生遭逢「校外交通事故」人數也相當高，112年有1468件，僅次於高級中等學校的3270件、大專的2909件。

教育部最新公布的「112年各級學校校園安全及災害事件分析報告」指出，未來交通安全教育重點應延伸到國中，強化自我保護觀念，並藉由研究事故原因，研擬有效的防範措施。（編輯：李錫璋）1140625