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台積電每季配息皆順利填息 早盤勁揚至1065元

2025/6/25 09:13（6/25 09:20 更新）
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晶圓代工廠台積電25日股價走高，早盤達1065元。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電25日股價走高，早盤達1065元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹25日電）晶圓代工廠台積電今天股價走高，早盤達1065元，經過10個交易日順利完成填息。台積電自2019年起改採每季配息以來，24次除息皆順利完成填息。

台積電2024年第4季每股現金股利4.50002042元於6月12日除息，總金額新台幣1166.97億元，將於7月10日發放。

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台積電這次除息行情不如預期，當天股價走勢疲弱，以1055元開出，下跌5元，未能如市場期待再度上演「秒填息」戲碼，面臨貼息窘境。

台積電近日股價維持在1000元以上震盪，隨著美股24日收高，道瓊工業指數大漲逾500點，費城半導體指數上揚197.56點，漲幅達3.77%，台積電今天股價走高，早盤達1065元，順利完成填息。（編輯：楊凱翔）1140625

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