阿蝠夜未眠活動 揭開鰲鼓濕地蝙蝠神祕面紗

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）林業及自然保育署嘉義分署於7月5日至8月31日在鰲鼓濕地生態展示館舉辦「2025阿蝠夜未眠」系列活動，邀請大小朋友一起揭開蝙蝠的神祕面紗，探索濕地夏夜的主角高頭蝠。

嘉義縣東石鰲鼓濕地森林園區每逢夏天就成為賞蝠秘境；林業署嘉義分署今天發布新聞稿表示，將在此舉辦「2025阿蝠夜未眠」系列活動，包括7月26日、8月9日的「阿蝠報哩哉定點解說」，由鰲鼓濕地生態旅遊解說服務團隊的專業解說員架設望遠鏡；7月5日至8月31日展示館內設高頭蝠導覽專區。

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林業署嘉義分署說，蝙蝠是世界上唯一會飛的哺乳類動物，這種晝伏夜出的生物，在多數人心中常與神祕甚至詭譎劃上等號，但其實蝙蝠早已與民眾為鄰，尤其在鰲鼓濕地生態展示館旁的蒲葵樹群，就住著一群高頭蝠，是鰲鼓濕地森林園區最忠實的住戶之一。歡迎對蝙蝠生態有興趣的民眾一起來瞭解這群日常生活中不易察覺的神秘鄰居。

更多阿蝠夜未眠相關活動資訊，請追蹤臉書（Facebook）「鰲鼓濕地粉絲團」。（編輯：李淑華）1140625