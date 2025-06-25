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KKday將精簡人力15% 因應AI轉型及消費行為轉變

2025/6/25 13:06（6/25 13:17 更新）
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圖為KKday標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北25日電）旅遊平台KKday今天宣布，為加速AI（人工智慧）旅遊科技轉型，並因應全球經濟不確定性及旅客消費行為轉變，預計下半年逐步精簡約15%人力，主要在各後勤支援部門。

KKday發布新聞稿指出，雖然亞太市場整體旅遊需求依舊強勁，但跨境旅遊的「報復性紅利」已逐漸消失，消費氛圍轉趨保守。同時AI正快速改變市場樣貌，許多旅客不再透過入口網站搜尋景點，而是仰賴AI協助安排行程、透過社群探索旅遊靈感，流量來源日趨分眾。

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面對市場趨勢變化，KKday預計將公司核心資源集中AI推薦系統、智能客服及敏捷化產品開發，目標從旅遊平台進一步轉型為以AI技術為核心驅動的旅遊科技公司。將優化既有營運模式、組織結構，預計下半年逐步精簡約15%整體人力，海內外人力調整範圍主要在各後勤支援部門，聚焦於核心資源配置、提升營運效能與組織靈活度。

KKday今年初已啟動名為TITAN的AI專案，並積極投資AI Search技術與內容應用，開發新一代AI搜尋產品。對於因組織調整受影響的員工，將提供支持方案，包括職涯轉換輔導、內部轉調優先權，以及履歷健檢與求職準備等協助，並提供合乎規範的資遣補償費與工作交接期。（編輯：張雅淨）1140625

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