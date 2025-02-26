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KKday：因應組織變革 共38人選擇優退

2025/2/26 15:36
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（中央社記者余曉涵台北26日電）KKday今天證實，因應組織變革進行裁員，這次共有38名海內外員工選擇優退，占全集團員工數3.7%。

KKday員工在網路爆料KKday無預警裁員，KKday今天發布聲明證實裁員。KKday表示，因應組織變革，這次共有38名海內外的優退同仁、約占全集團員工數3.7%，KKday將提供法定優退金及1個月以上的優退金保障，並給予履歷健檢、推薦函的協助。

KKday表示，感謝每名員工的付出與奉獻，面對快速變動的跨境旅遊市場，公司將啟動新一波的組織再造，聚焦全球策略商務拓展處的組織布局與人才整合，期許回歸疫情前的營運初衷，以台灣總部為中心、並與亞太各地辦公室緊密協作，將跨市場整合的量能與效益發揮最大化。

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KKday說，衷心祝福每名優退員工未來的職涯發展，也將與全體員工們為公司長遠發展持續努力。

由於不少員工擔心還會有下一波裁員計劃，KKday則回應，沒有下一波的裁員。（編輯：李亨山）1140226

#KKday
#亞太
#裁員
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