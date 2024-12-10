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商品頁面寫中國台灣爭議 KKday：香港頁面已修正

2024/12/10 14:25
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（中央社記者余曉涵台北10日電）旅遊業者KKday被民眾發現在商品頁面上寫「中國台灣」，並有販售「10月1日國慶日」相關旅遊商品引發爭議。KKday說，頁面是針對香港旅客，相關頁面已修正。

有民眾向媒體投訴旅遊業者KKday販售上海迪士尼門票的商品頁面標註「中國台灣」，甚至有慶祝中國10月1日國慶日的相關廣告，文案寫著「立即於KKday預訂國慶煙花遊艇觀光之旅 ，2024年10月1日國慶節，邀請您一起開啟難忘的遊艇觀光之旅」等。

對此，KKday向媒體指出，這支商品頁面原為海外市場服務香港旅客，日前已修正文字論述，很感謝網友們的建議與指教。

KKday說，KKday是從台灣發跡的國際公司、創辦人也是土生土長台灣人，非常感謝台灣民眾一路以來的支持，同時也致力服務國際旅客、將台灣品牌影響力推向海外各市場。

KKday表示，目前成長超過1000名員工，台灣總部與海外市場員工的比例約7:3，未來也會持續與海外市場緊密溝通，持續為推廣台灣觀光、跨境旅遊努力。（編輯：李亨山）1131210

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