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10大伴手禮排行出爐 鳳梨酥仍穩居冠軍

2025/1/25 10:03（1/25 10:21 更新）
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根據觀光業者統計，外國旅客來台最愛買的伴手禮仍是鳳梨酥，不少旅客都會到伴手禮店挑選禮品。中央社記者余曉涵攝 114年1月25日
根據觀光業者統計，外國旅客來台最愛買的伴手禮仍是鳳梨酥，不少旅客都會到伴手禮店挑選禮品。中央社記者余曉涵攝 114年1月25日
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（中央社記者余曉涵台北25日電）根據觀光業者統計，外國旅客來台最愛採買的伴手禮仍是鳳梨酥，尤其日本旅客跟泰國旅客更是喜歡，韓國旅客則是因為社群網紅風靡，最愛的伴手禮則是牛軋糖餅乾。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，來台旅客旅客數目逐漸回升，113年估計785萬人次，伴手禮名店也出現排隊人龍，尤其是鳳梨酥、蛋捲、牛軋糖餅乾等店家。

旅遊業者KKday表示，韓國旅客因當地社群風靡，最愛牛軋糖餅乾，日本及港澳旅客則偏好鳳梨酥、奶油酥等在地美食。

免稅店昇恆昌則指出，最受旅客歡迎的前10大伴手禮仍以鳳梨酥最受旅客喜愛，包含舊振南，武子靖的鳳梨酥都在銷售排行前10名，尤其舊振南的台農17號金鑽鳳梨融合冬瓜醬的經典鳳梨酥，是指定伴手禮，長年霸榜熱賣的「小金磚」鳯梨酥，深受日本人及泰國人喜愛。

昇恆昌表示，除了鳳梨酥外，海邊走走的蛋捲禮盒、阿里山高山烏龍茶也是旅客喜歡的商品。

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除了食品之外，昇恆昌說，故宮精品的文件夾聖旨也是熱賣的商品之一，顛覆大眾對於國寶文物的想像，深受國內外旅客喜愛。

昇恆昌表示，台灣特色玻璃啤酒杯台北款、紅龜粿造型的飲料提袋、提提研面膜、Dr.Wu 達爾膚杏仁酸亮白煥膚精華、阿原的艾草皂等，也都是旅客來台愛買的伴手禮清單。（編輯：陳清芳）1140125

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