以伊停火美股勁揚 投顧：台股回歸基本面

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（中央社記者江明晏台北25日電）以伊停火協議提振美股收盤勁揚，台股24日大漲456點，收在22188點，投顧指出，中東衝突不擴大成不可控局面，利空很快即能淡化，盤勢回歸基本面，將聚焦輝達（NVIDIA）股東會，以及7月9日對等關稅結果。

伊朗與以色列之間脆弱的停火協議似乎度過了第1天，華爾街股市4大指數今天收盤齊揚，其中道瓊工業指數大漲逾500點。

標普500指數上揚1.11%、那斯達克指數大漲1.43%、費城半導體指數挺升3.77%。

輝達股價上漲2.59%，收147.9美元，台積電ADR勁揚4.65%，收220.09美元。

儘管美國總統川普（Donald Trump）呼籲美國聯邦準備理事會（Fed）調降利率，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今天預計告訴美國國會，聯準會還有餘裕觀望適合的降息時機。

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台股24日大漲456.74點，收在22188.76點，成交值新台幣3939.2億元。三大法人同步買超，合計買超339.05億元，其中，自營商買超43.13億元，投信買超4.08億元，外資及陸資買超291.84億元。

投顧指出，中東衝突不擴大成不可控局面，利空很快即能淡化，隨後盤勢回歸基本面，將聚焦輝達股東會、川普「大而美法案」投票，以及7月9日對等關稅結果。（編輯：楊凱翔）1140625