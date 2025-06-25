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新北警市刑大斬金行動查詐團 逮出金洗錢14人移送

2025/6/25 13:24（6/25 14:51 更新）
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新北市刑大25日表示，「斬金行動」擴大偵辦詐團的出金與洗錢集團，24日逮捕14人，現場起出點鈔機等贓物，並將依照詐欺犯罪危害防制條例移送14人。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年6月25日
新北市刑大25日表示，「斬金行動」擴大偵辦詐團的出金與洗錢集團，24日逮捕14人，現場起出點鈔機等贓物，並將依照詐欺犯罪危害防制條例移送14人。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年6月25日
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市警局刑警大隊今天表示，擴大偵辦詐團，24日再度收網查緝14人到案，他們以集團假出金誘騙被害人深陷投資陷阱，並將贓款兌換為虛擬貨幣洗錢。全案詢問後，移送檢方14人。

市刑大今天發布新聞表示，北檢今年4月指揮偵辦，破獲以歐姓被告為首之詐騙集團，組織出金集團以假出金方式，誘騙被害人投入更多金錢；出金集團並協助詐團將不法所得，兌換為虛擬貨幣洗錢。

警方說，該「斬金行動」4月18日已偵結，起訴出金、洗錢集團，被告共80人。歐姓首腦具體求刑25年，其餘幹部、成員均至少求刑10年以上有期徒刑。

市刑大表示，經檢警持續擴大清查，掌握尚未落網之黨羽事證，昨天（24日）再度收網，查緝該集團成員包括會計、幹部、出金手等共14人查緝到案。查扣現金新台幣261萬餘元、虛擬貨幣市值新台幣284萬餘元、點鈔機、手機等證物。

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警方在其中1名成員車中，搜出改造手槍3把、彈匣、子彈。犯嫌供稱是為避免收取詐騙款項遭黑吃黑，才擁槍自保。

警方下午告訴中央社記者，全案將於詢問後，依照涉嫌觸犯詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌，將14人移送檢方。持槍者另觸犯槍砲彈藥刀械管制條例。（編輯：林恕暉）1140625

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新北市刑大25日表示，「斬金行動」擴大偵辦詐團的出金與洗錢集團，24日逮捕會計、幹部、出金手等共14人查緝到案。查扣現金新台幣261萬餘元、虛擬貨幣市值新台幣284萬餘元、點鈔機、手機等證物。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年6月25日
新北市刑大25日表示，「斬金行動」擴大偵辦詐團的出金與洗錢集團，24日逮捕會計、幹部、出金手等共14人查緝到案。查扣現金新台幣261萬餘元、虛擬貨幣市值新台幣284萬餘元、點鈔機、手機等證物。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年6月25日
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