美法官裁定 Anthropic以版權書訓練AI屬合理使用

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（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國舊金山聯邦法官昨晚裁定，根據美國著作權法，人工智慧（AI）公司Anthropic在未經作者許可下以受版權保護的書籍訓練AI模型，屬合理使用。

法新社報導，這項裁定有可能在AI部署方面樹立重要的法律先例。

路透社提到，聯邦地區法院法官艾索普（William Alsup）在這個對AI產業至關重要的議題上支持科技企業。

艾索普表示，Anthropic將作家巴茲（Andrea Bartz）、格雷伯（Charles Graeber）和強生（Kirk Wallace Johnson）的書籍用於訓練旗下Claude大型語言模型，屬於「合理使用」。

不過艾索普也表示，Anthropic將超過700萬本盜版書籍複製並儲存於一個「中央圖書館」的行為侵犯作者著作權，不構成合理使用。艾索普已下令於12月開庭審理，以裁定Anthropic侵權賠償金額。

美國著作權法規定，故意侵犯版權可判每部作品最高15萬美元（約新台幣445萬元）的法定賠償。

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Anthropic發言人表示，公司很高興法院認定旗下AI訓練具「轉化性」，「符合版權促進創造力和科學進步的宗旨」。

合理使用是科技企業一項關鍵的法律辯護主張，而艾索普的判決是首宗在生成式AI背景下就此做出的裁定。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140625