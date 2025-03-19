好萊塢籲川普保護影視和音樂版權 免受AI侵害

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）班史提勒、凱特布蘭琪和辛西婭艾利沃等數以百計好萊塢明星敦促美國總統川普政府保護電影、電視和音樂版權，免受大型科技公司和人工智慧（AI）侵害。

法新社報導，這封有400多名演員、導演和藝術家署名的公開信對谷歌（Google）和OpenAI等科技業者進行反擊，這些科技巨頭表示，必須允許他們的AI模型使用大量受版權保護的作品進行訓練，否則就有被中國競爭對手拋在後頭的風險。

然而，好萊塢名流在信中表示，「削弱版權保護」並允許科技巨頭「利用美國的創意和知識產業」將威脅「全球最具活力的創意經濟」。

他們說，美國娛樂產業提供了超過230萬個就業機會，每年創造大約2300億美元經濟收入，並「為美國民主影響力和海外軟實力奠定基礎」。

川普1月簽署一項行政命令，承諾取消針對AI的「不必要政府控制」，並強化「美國在全球AI領域的主導地位」。

白宮邀請企業和其他相關方提交建議。

Google和OpenAI認為，必須允許他們儘可能廣泛地使用受版權保護的內容，來訓練其AI模型，並且警告說，若不這樣，競爭對手國家恐會獲得危險的優勢。

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OpenAI寫道，倘若中國開發者「能不受限制地獲取資料，而美國企業無法公平取用數據，那麼在AI領域的競賽實際上就已經結束了」。OpenAI也提到中國在DeepSeek等模型方面取得了快速進展。

主辦單位表示，將繼續發起連署。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1140319