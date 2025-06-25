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南華早報：習近平首次不出席金磚國家峰會

2025/6/25 11:08（6/25 11:13 更新）
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圖為習近平2018年7月26日出席在南非舉行的金磚國家領導人會議。（Gianluigi Guercia／Pool via 路透社）
圖為習近平2018年7月26日出席在南非舉行的金磚國家領導人會議。（Gianluigi Guercia／Pool via 路透社）
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（中央社台北25日電）香港南華早報引述消息報導，中國國家主席習近平將不會出席7月6日至7日在巴西里約熱內盧舉行的金磚國家（BRICS）峰會，預料將由中國國務院總理李強率領代表團出席。這是習近平首次缺席金磚國家峰會。

南華早報今天報導，據了解情況的官員表示，中國向巴西政府表示習近平的日程與峰會有衝突，並指習近平在不足一年內已兩次會見巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），包括去年11月在巴西舉行的20國集團（G20）峰會及今年5月在北京舉行的「中國—拉共體論壇」，所以習近平不會出席金磚國家峰會。

報導表示，習近平從沒缺席金磚國家峰會，有揣測指魯拉邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）出席金磚國家峰會後的國宴，可能影響了中國的決定，因為習近平可能會在此次場合上「被視為配角」。

巴西外交部向南華早報表示，不會對外國代表團的內部討論發表評論。中國駐巴西大使館沒有立即回應南華早報的置評請求。

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中國外交部發言人郭嘉昆向巴西「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）表示，將會適時發布有關參與金磚國家峰會的資訊，並表示中國支持巴西擔任金磚國家輪值主席國，並致力於「推動金磚國家深化合作」。

郭嘉昆表示，在動盪不安的世界裡，金磚國家保持戰略決心，共同維護世界和平、穩定與發展。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140625

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