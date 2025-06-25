幼教工會指「準公幼」政策失衡 影響公幼招生

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（中央社記者陳至中台北25日電）全國幼教產業工會今天指出，政府推出「準公幼」政策，使許多原本要退場的私幼死而復生，多年來未見提升整體教育品質，反而影響公幼招生空間，形同「準公成正宮」。

全國幼教產業工會今天在台北召開記者會，理事長許文菁指出，民國107年起推動的幼兒園準公共化政策（準公幼），原意是補足公幼量能不足，並減輕家長負擔，多年來經費漸增，到114年度已達新台幣218億元；然而，這樣龐大的預算下，準公幼的品質仍沒有明顯提升。

許文菁提到，許多「準公幼」濫用「教保服務人員條例施行細則」第8條第1項，即報請縣市教育局核准，就可聘用未具幼教背景、僅受過短期訓練的大學畢業生，導致許多非專業人員進入現場，影響教保品質。

幼教工會理事林杏妃表示，每年約有810人取得幼教師資格，卻只有約650人進入職場，任職率僅8成；教保員則更低，每年約4200人獲得資格，實際任職僅2100人，任職率僅5成。可見有大量具正式資格的人員不願進入幼教現場，不禁讓人懷疑，究竟是人才不足，還是職場環境惡劣、制度失衡。

林杏妃指出，公幼體系幾乎不曾出現聘不到合格教保人員的問題，反觀準公幼卻長期依賴代理制度，聘用非本科、非專業背景人士，使得原本設計為特殊情況下的替補機制，卻在實務中成為「後門」。

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許文菁表示，準公幼制度應是協助過渡到普及公共幼教的橋梁，如今卻本末倒置，變質為補貼市場、讓退場私幼延命的工具，反倒排擠教保品質較高的公幼生存空間，近年頻繁出現公幼招生不足，被迫縮編人力的情形。

許文菁說，政府不該一邊砸錢補助私幼，一邊又放任公幼自生自滅，造成優質師資與公共設施的嚴重浪費。（編輯：吳素柔）1140625