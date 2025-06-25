接任高鐵董事長 史哲：考試鈴聲響起 2027年驗收

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）新任台灣高鐵公司董事長史哲上任後今天提出高鐵2.0專案，面對外界的期許，他形容，考試鈴聲已經響起，交卷時間已經確定，將在2027年新車上路時驗收。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、台灣高鐵公司董事長史哲列席，針對交通部觀光署、台鐵及高鐵人事調整及新任首長的業務展望進行專題報告，並備質詢。

行政院政務委員史哲接任台灣高鐵董事長後首次赴立法院備詢，民進黨立委李昆澤、國民黨立委黃健豪關切史哲上任後規劃，以及新車上路前，如何帶領高鐵營運再創新高。

史哲表示，12輛新車最快2026年第4季來台，預計2027年第3季上線，而今年高鐵1至5月運量年增率約為3.4%，與過去6至7％成長相比已趨緩，他提到，面對現階段尖峰時刻一票難求，在新車上路之前，需要大家共體時艱，高鐵也會因應旅客需求，施行各種調度方案。

對於接掌高鐵後首次列席立法院備詢的心情，史哲中場休息時接受聯訪時表示，已經不是第一次到立法院，他也算是老政務官，他強調，不能說沒有壓力，但壓力主要並非來自答詢，而是高鐵日複一日的營運，還承載旅客安全以及能否準點。

台灣高鐵自2007年通車營運以來，史哲表示，從開通時期每日不到10萬人次運量，到目前日均運量20萬人次以上，因應2027年新車上路，特別提出「高鐵2.0專案」，希望在新車加入的基礎之上，能讓旅客有更好體驗，為高鐵未來10年、20年營運奠定更好基礎。

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史哲形容這如同是一場考試，考試鈴聲早已響起，考卷已經發下，他強調，他的任務和考題很清楚，雖然還不知道答案，但驗收、交卷時間將是2027年新車上路的時候，他也要大家拭目以待。

另外，媒體詢問，高鐵預估2026年資金缺口將達到高峰期，未來是否會檢討票價？史哲表示，由於高鐵公司落實公司治理，在票價收入占整體95%以上營收，每年都有檢討與評估的機制，目前都還在檢討、評估中。（編輯：林恕暉）1140625