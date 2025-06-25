安心食品摩斯瞄準東南亞商機 評估赴印度越南開店

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（中央社記者江明晏台北25日電）安心食品旗下摩斯漢堡逐步撤出中國，重心轉往東南亞發展，東元集團會長黃茂雄表示，2、3年前進軍菲律賓，現在已經開了2間摩斯漢堡，近期也在評估印度和越南市場，角逐供應鏈設廠腳步的商機。

台北食品展今天登場，積極催生餐飲事業的東元集團會長黃茂雄今天受訪表示，新台幣升值對進口貨物有些幫助，今年漲價壓力相對放緩。

但他也說，「摩斯這5年都沒有漲價，我不讓他們漲價」，鼓勵他們想辦法製造效率、推陳出新，透過新的產品，重新調整成本結構。

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展望今年動能，安心食品總經理謝靜慧表示，民生食品較不受到景氣影響，摩斯在高鐵、機場展店策略很成功，台鐵和捷運，會是下一個布局點，

針對海外市場布局，黃茂雄表示，東元集團餐飲事業在2、3年前進軍菲律賓，現在已經開了2間摩斯漢堡，近期也在評估印度和越南市場，跟隨供應鏈設廠腳步，進駐當地工業區。（編輯：潘羿菁）1140625