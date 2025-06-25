中國振消費 審計報告：企業騙國補多省涉虛報

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（中央社記者李雅雯上海25日電）中國政府為提振消費，持續推動消費品以舊換新、大規模設備更新等補貼措施。中國審計報告揭露，有企業利用漏洞，虛開發票騙取補貼，有學校濫報清單項目也被批准通過。

中國審計署24日發布「國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，報告揭露消費品汰舊換新、大規模設備更新等補貼措施實施後浮現多個亂象。

財新網25日報導指出，中央政府2024年3月首次明確擬定連續幾年發行超長期特別國債，2024年先發行人民幣1兆元（約新台幣4.14兆元），專項用於國家重大戰略實施和重點領域能力（稱為兩重建設）。

2024年7月起擴大到「兩新」，亦即其中3000億元用於支持大規模設備更新和消費品以舊換新。消費品以舊換新活動即為廣大消費者熟悉的國家補貼（國補）促銷，依據政策規定，僅針對部分家電、汽車等特定商品。

中國審計報告發現，有少數企業涉及騙取國補。

例如雲南有5家家電銷售企業利用審核部門不核查商品物流資訊等漏洞，安排員工、親友到店刷卡，不交付實物，接著再全額還給現金，透過這樣的手法大量虛開發票、交易憑證，騙領家電以舊換新補貼171.21萬元。

中國多個省份在申領、分配、使用超長期特別國債也浮現問題，例如廈門大學將體育館跑步機、槓鈴等價值169.61萬元設備納入「先進教學及科技設備」清單申報，後續竟也獲得批准。

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超長期特別國債資金有被虛列支出或挪用等問題，例如有6個省份透過「以撥代支」虛列支出83.08億元，有4個省份將70.6億元挪用在「三保」（保工資、保運轉、保基本民生）或其他專案支出。

審計報告追溯2023年增發1兆元國債使用狀況發現，有3527億元用於災後恢復重建和提升防災、減災能力等領域。檢視13省計達2066億元資金使用後發現，約324億元被閒置或挪用，占比達15.68%。（編輯：陳鎧妤）1140625