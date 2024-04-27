蔣少宏左手腕受傷下二軍 吉力吉撈讓球隊更靈活

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（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職味全龍隊捕手蔣少宏因為在日前的本壘攻防戰中傷到左手腕，今天被降下二軍，不過總教練葉君璋不擔心，他表示，吉力吉撈．鞏冠在前一場蹲捕表現很好，讓球隊運用更靈活。

味全龍隊在20日與樂天桃猿鏖戰到延長賽突破僵局制，10局上桃猿跑者馬傑森要滑向本壘，捕手蔣少宏要觸殺時不小心折到左手腕，之後的比賽龍隊就陸續由劉時豪、吉力吉撈．鞏冠蹲捕。蔣少宏今天被下放二軍，不過仍有隨隊，並拉林辰勳上一軍。

龍隊總教練葉君璋今天表示，從20日開始算起，防護員預估蔣少宏至少要2個星期的時間養傷，因此先把他下放二軍。

吉力吉撈．鞏冠在24日本季首度蹲捕，對此葉君璋表示，「過程中跟投手搭配滿流暢，溝通也都很順暢，算是很不錯的比賽。」葉君璋指出，吉力吉撈．鞏冠在捕手這塊一直很努力練習，「他今年一直很希望在捕手這塊發揮，很有心，主要他也能打，而且蹲、接、擋球都不錯。」

葉君璋提到，其實吉力吉撈．鞏冠之前在旅美時期蹲捕表現一直都不錯，傳二壘的秒數只要1秒85到1秒95之間，「是相當有水準的，正常在2秒以下就算不錯。」

葉君璋指出，主要是之前吉力吉撈．鞏冠的右手肘韌帶受傷動手術之後，一直找不回好的感覺，「但看得出來他已經在慢慢習慣了。」葉君璋也強調，如此一來球隊運作可以更靈活，雖然原本有意讓他守一壘，「但現在郭嚴文來了，一壘這方面就沒有問題。」（編輯：陳政偉）1130427