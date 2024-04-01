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衝浪板掉落國3大溪段車道 後方5車急閃出事1人送醫

2024/4/1 19:15（4/1 19:36 更新）
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國道公路警察局第六公路警察大隊表示，1輛自小客車1日下午行經國道3號南向56.5公里大溪路段，疑似沒綁緊載運的衝浪板，導致衝浪板掉落車道上，引發交通事故。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月1日
國道公路警察局第六公路警察大隊表示，1輛自小客車1日下午行經國道3號南向56.5公里大溪路段，疑似沒綁緊載運的衝浪板，導致衝浪板掉落車道上，引發交通事故。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月1日
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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）國道3號南向56.5公里大溪段今天下午發生事故，1輛載運衝浪板的小客車疑似沒綁緊，導致衝浪板掉落，後方5輛車因閃避而出事，造成1人送醫，確切肇事原因待警方調查釐清。

國道公路警察局第六公路警察大隊下午發布新聞稿表示，下午2時13分許在國道3號南向56.5公里大溪路段，發生1輛自小客車載運衝浪板，疑似裝載不穩掉落車道上。

警方表示，突發狀況導致後方1輛國道客運公車、2部自小貨車、2部自小客車共5輛車為閃避掉落物而肇事，其中國道客運公車的車窗破碎，其中1輛轎車更一度卡在護欄動彈不得，所幸只造成1人身體不適，但無明顯外傷，由救護車送往醫院檢傷，至於確切肇事原因及有無酒駕有待調查。

車禍造成國3南下車道回堵3、4公里，警方呼籲，裝載貨物不穩妥致掉落，將依道路交通管理處罰條例處新台幣1萬2000至1萬8000元，肇事致人重傷或死亡駕照將處吊銷處分；汽車裝載貨物，請依規定捆紮牢固防止掉落，共同維護行車安全。（編輯：陳仁華）1130401

國道3號南向56.5公里大溪段1日下午發生事故，1輛自小客車載運衝浪板，疑似裝載不穩掉落車道上，後方5輛車因閃避而出事，其中國道客運公車的車窗破碎。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月1日
國道3號南向56.5公里大溪段1日下午發生事故，1輛自小客車載運衝浪板，疑似裝載不穩掉落車道上，後方5輛車因閃避而出事，其中國道客運公車的車窗破碎。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月1日
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