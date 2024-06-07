味全龍全場敲20安、灌13分 凍結獅隊魔術數字

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天作客台南棒球場打擊爆發，全場敲出20支安打，共4人單場3安猛打賞，終場以13比2擊退統一獅隊，奪下3連勝，讓獅隊上半季封王魔術數字停在11。

龍隊打破本季單隊單場最多安打紀錄，包括劉俊緯、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠與蔣少宏都演出3安猛打賞，其中劉基鴻開轟、單場包辦4分打點，而吉力吉撈．鞏冠包辦2打點、3得分，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊1局上就展開攻勢，郭天信靠游擊手失誤上壘後，吉力吉撈．鞏冠、吳東融、蔣少宏與拿莫．伊漾接連敲出安打，攻下4分；2局上包括劉基鴻2分全壘打在內，再攻下4分大局，前2局龍隊各打了9個人次，統一7-ELEVEn獅隊先發投手林詔恩僅投1.1局掉8分（含4分責失）。

龍隊3局上一、三壘有人時，林智勝敲出二壘安打，帶有2分打點，且龍隊在第5、8局都有分數進帳，終場以13比2擊敗獅隊，讓獅隊4連勝止步。

龍隊先發投手鋼龍（Drew Gagnon）用105球投6局，被敲7支安打，投1次保送、5次三振，僅失掉1分演出優質先發，奪下本季第3勝。（編輯：李明宗）1130607