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圖輯／護兒團體上凱道籲兒少侵害加重刑責 盼別有下個受害者
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桃園八德私幼爆孩子遭師打頭 教育局開罰12萬

2024/4/27 16:05（4/27 16:23 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市八德區某私立幼兒園遭家長控訴，孩子被老師打頭、造成心理陰影。桃園市教育局今天說，以從重對幼兒園裁處共新台幣12萬元罰鍰；教保員已解聘離職，將另案從重裁罰。

有家長在臉書Facebook社團發文指出，小孩就讀八德區某私立幼兒園，3日到學校接小孩時，小孩說被老師打頭，甚至演示給她看，她詢問老師卻被回以是因為小孩中午不睡覺，才「摸摸」小孩的頭，直到調閱監視器才發現該師不只打她的小孩，還有打班上其他小孩的頭。

家長指出，雖然老師有下跪道歉，承認「習慣性」對孩子施暴，但仍難以彌補孩子受到的傷害；由於幼兒園長堅持不讓翻拍影片，他們只好報警求助，但警察來了之後表示沒有權限，只能聽從園方說法，上報桃園市政府教育局。

桃園市政府教育局今天向媒體表示，8日接獲園方通報與家長陳情後，當天就到幼兒園查察並調閱監視錄影畫面，9日開審查小組會議決議受理，並於17日召開認定委員會審議。

教育局說，會中決議教保員違反教保服務人員條例，從重對幼兒園裁處6萬元罰鍰，且處理違反事件未盡完善，故依該條例第46條規定再加重裁罰6萬元，總計裁罰該幼兒園12萬元罰鍰；教保員部分將另案從重裁罰，該員目前已解聘離職。

教育局說，對類似案件皆絕不寬貸、依法嚴懲於第一時間調查處理；已請該園檢討改善與督導該園加強教職員相關專業知能，後續將派員輔導與加強不定期稽查；並協助安排專業輔導人員對該生進行心理輔導，會持續追蹤該園改善及幼兒輔導情形。（編輯：方沛清）1130427

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