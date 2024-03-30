賴清德健康台灣論壇 彰基場探討從生活落實健康意識

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（中央社記者賴于榛台北30日電）總統當選人賴清德邀請推動的健康台灣論壇全台開跑，今天在彰化基督教醫院舉行第3場，現場逾200位醫事工作者，探討從生活每一面向，落實包括均衡飲食、食品安全與心理認知等健康意識，作為預防疾病的開端。

總統當選人賴清德選後邀請昔日恩師、成功大學附設醫院前院長陳志鴻，成立「健康台灣推動聯盟」並擔任召集人，推動「健康台灣」分區論壇，預計全台舉辦5場分區論壇，4月底進行全國總結論壇；日前已舉辦高雄場、花蓮場，今天在彰化基督教醫院舉行第3場，聚集逾200位跨領域、跨世代的醫事工作者與會。

健康台灣推動聯盟在會後透過新聞稿指出，陳志鴻說，賴清德將成為首位醫師總統，特別在國家希望工程中提出「健康台灣」，讓健康成為國政藍圖一部分，此為論壇舉行原因，盼降低民眾的不健康餘命，為台灣民眾的整體健康提出未來政策建言。

陳志鴻表示，台灣人平均壽命延長為80歲，但是高齡者臥床、需仰賴他人照顧的「不健康餘命」高達8年，健康台灣的目標就是活得長壽、健康的長壽；論壇基於賴清德政見，廣邀全台各地學者專家分層次討論，提出具體建議和回饋，並強調集結「跨世代」、「跨領域」的醫事、健康相關從業人員參與。

他指出，彰化基督教醫院是中台灣醫療能量的領頭羊，相信一定能為未來世代的健康提出擘劃，完善健康台灣的國政藍圖。

第3場論壇的共同主辦方、彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院總院長陳穆寬說，論壇在非六都的農業縣市舉辦，意義非凡，此次報名很快額滿，但有特別提供年輕醫事人才的保障名額，達到真正跨世代、跨領域打造健康台灣的目的。

陳穆寬指出，推動健康台灣，應該從生活中每一個面向落實預防，包含推動營養均衡與食品健康資訊升級，並關照整體社會對心理健康的重視及認知；對「健康」的全面性有所認知，推動健康意識的普遍性，以及帶動理解的深化，是預防疾病的開端，也是促進健康台灣不可或缺的內涵。

安南醫院研究副院長蘇冠賓則闡揚「心靈滿足的快樂台灣」的重要性，同時提出達成此目標的10年策略，並強調促進青少年心理健康應擴及到校園心理衛生，推廣精神健康教育和心理學知識，也提醒政府，應建立毒癮成癮者醫療介入與輔導的強化機制。

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健康台灣推動聯盟說，蘇冠賓的建言呼應賴清德「優化照顧兒少身心健康」政見主張，積極落實「青年族群心理健康方案」，支持年輕人諮商服務的需求，並在各級學校強化情感教育與諮詢的機制，提供青少年紓解情緒困難的管道，也增設「身心適應假」，讓孩子自主調適情緒壓力。

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