健康台灣論壇移師花蓮 倡高齡居家醫療接軌長照

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（中央社記者葉素萍台北24日電）「健康台灣」第2場分區論壇今天移師東部花蓮慈濟醫院舉行，論壇召集人陳志鴻說，東台灣最重要是高齡長照、原住民健康醫療等需求，所有建言未來會滾動式修正，提供新政府參考。

總統當選人賴清德於選後，邀請昔日恩師、成功大學附設醫院前院長陳志鴻成立「健康台灣推動聯盟」並擔任召集人，推動「健康台灣」分區論壇，預計全台舉辦5場分區論壇，4月底進行全國總結論壇。首場分區論壇23日已於高雄舉辦。

民進黨今天發布新聞稿，「健康台灣」第2場分區論壇移師東部，24日在花蓮慈濟醫院舉行。

陳志鴻表示，東台灣最重要是高齡長照、原住民健康醫療等需求，「長照3.0」及「促進原住民族健康」更是賴清德政見，尤其針對東部醫療更爲重視；東區論壇特別邀請到從事在地醫療、原民醫療的資深團隊分享，所有建言未來會滾動式修正，提供新政府參考。

慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，東部屬於偏鄉，醫療面缺少人才，台灣醫療備受國際社會肯定，但應思考如何結合醫療體系、大學教育體系，讓更多醫療人才願意下鄉服務。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，這幾年中央政府支持，在健保總額之下有「東區風險款」，讓花蓮慈濟醫院與東部花蓮台東2縣總共17家醫院，得以推動各項計畫；花蓮及台東民眾平均餘命連年提升，在糖尿病共照、C型肝炎與癌症治療上亦見明顯成效，對的政策希望持續下去。

此外，林欣榮提到，東區醫療人才訓練非常重要，依據經驗，在花東訓練的醫療護理人才，願意留下來在地服務的比例會超過50%，因此，希望國家未來能直接在花東多培養醫療人才。

台大醫院老年醫學部主任詹鼎正指出，為實現賴清德長照3.0所主張「打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務」，必須強化高齡者家庭醫師及個案管理師制度，落實居家醫療與長照接軌，連結醫院與長照端，以達成高齡醫學與長照的有效合作；同時，細緻區別長者不同階段的需求，讓高齡醫學成為長照的助力。

成大醫學院院長沈延盛提到，為達成賴清德「2030年減少因癌症死亡人數1/3」目標，提出3項主要作為，以達成鼓勵篩檢、追蹤確診、及時治療完善機制；一是提升早期癌症篩檢及基因檢測比例，納入國家生物資料庫整合平台，追求提前預防、提早診斷治療的效果。

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沈延盛指出，二是在療程中引入智慧醫療、精準醫療或再生醫療，以降低癌症醫療費用負擔；三是成立「百億癌症新藥基金」，帶給癌症治療者更多的資源與希望。

長期耕耘原住民醫療的花蓮縣吉安鄉衛生所醫師兼主任莫那瓦旦認為，促進原住民族健康的首要議題，是調整偏鄉離島醫療資源，使當地的醫療能夠永續經營，包括主治醫師聘任、專科職涯進修、增設診療設備等。（編輯：楊蘭軒）1130324