賴清德推動健康台灣論壇 邀陳志鴻擔任召集人

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（中央社記者賴于榛台北4日電）總統當選人賴清德選前提出「健康台灣」國政願景，近日邀請前成大醫院院長陳志鴻推動「健康台灣」論壇並擔任召集人，23日起陸續舉辦分區論壇及總結論壇，盼將蒐集到的意見擬定成建言文本，提供未來政策參考。

健康台灣推動聯盟今天透過新聞稿指出，賴清德去年在總統大選期間宣示，希望善用其醫師背景，為台灣人健康做出更多貢獻，因而提出「健康台灣」的國政願景，相關政見不僅要打造健康憲章，也要設計不同年齡，不同性別，不同族群的健康照護政策，同時要全力打擊癌症，投資癌症新藥基金，打造生醫產業鏈、改善醫護人員工作環境，確保醫療品質。

健康台灣推動聯盟說，賴清德選後邀請陳志鴻成立「健康台灣推動聯盟」並擔任召集人，預計推動「健康台灣」分區論壇，23日起在高雄起跑，預計全台舉辦5場分區論壇，4月底進行全國總結論壇。

健康台灣推動聯盟指出，陳志鴻將率領相關領域的意見領袖，參與各區論壇報告和討論，以滾動式整理各界人士的意見，擬定建言文本，再召開全國論壇形成共識後，做為民間專業團體對於520新政府，如何具體實行「健康台灣」政策的基礎，也提供新政府務實具執行性的政策選擇。

健康台灣推動聯盟說，期許賴清德未來以「健康台灣」的願景，領導全國共同打造台灣成為健康幸福的國家，朝向「活多久就健康多久」的終極目標推進。

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至於為何邀請陳志鴻擔任召集人，健康台灣推動聯盟表示，陳志鴻不僅是心臟內科的權威，更同時擁有海內外的專業經歷，美國心臟學院會士（FACC）、亞太心臟學會副會長、中華民國心臟學會理事長、中央健保局南區分局醫審會召集人等，除了是賴清德在成大醫院的老師，曾鼓勵賴清德棄醫從政，也一路觀察其擔任國大代表、立委、台南市長、行政院長至副總統的各階段，亦師亦友。

其餘健康台灣推動聯盟小組成員包含台大醫學院院長倪衍玄、台大醫院院長吳明賢、台北榮民總醫院院長陳威明、台中榮民總醫院院長陳適安、彰化基督教醫療財團法人總院長陳穆寬、成大醫學院院長沈延盛、前立委邱泰源、前立委林靜儀、立委王正旭等19人。（編輯：蘇志宗）1130304