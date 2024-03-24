賴清德：身障者有機會追夢 才是值得尊敬偉大國家

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（中央社記者葉素萍台北24日電）副總統賴清德今天出席「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會，他說，在台灣這塊土地上，每一個人，不分族群、不分年紀，即使是身心障礙者也有機會追求夢想，這樣的國家才是值得尊敬的偉大國家，「我們大家一起來」。

賴副總統下午出席由「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」，在總統府南、北苑舉辦的「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會，肯定主辦單位對弱勢族群的關心與照顧。

賴副總統致詞時表示，很高興再度受邀出席活動，他要代表總統蔡英文熱烈歡迎大家，並祝福小朋友兒童節快樂。

副總統笑說，他連續4年參加，「領到一個全勤獎」，也十分了解這項活動重要性。協會結合社會公益力量，關心並照顧弱勢兒童，不僅邀請孩子們到總統府參加兒童節活動，亦幫助身心障礙孩子習得一技之長，未來能獨立自主。

賴副總統感謝所有贊助企業，認同協會宗旨，群策群力、持續幫助身心障礙者的力量相當重要。他說，未來他上任後，也會秉持這樣的精神，讓身心障礙兒童獲得更好的照顧，身心障礙的家庭得到扶持，弱勢的家庭都得到政府的照顧，不至於孤單無助。

副總統強調，在台灣這塊土地上，每一個人，不分族群、不分年紀，即使是身心障礙者也有機會追求夢想，這樣的國家才是值得尊敬的偉大國家，「我們大家一起來」。

賴副總統並參觀特色茶葉、英文遊戲、手工點心及身心障礙藝術家繪畫等攤位，與現場的大、小朋友們親切互動。（編輯：林克倫）1130324