健康台灣論壇登場 陳志鴻：盼與醫事團體更多對話

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）總統當選人賴清德國家希望工程議題論壇「健康台灣」今天在高醫舉行，論壇召集人陳志鴻說，論壇的目的，希望能跟醫事團體有更多對話，吸取更多意見；大家關心的議題，賴清德也很關心。

首場「健康台灣」論壇今天下午在高雄醫學大學附設中和紀念醫院啟川大樓舉行，邀集醫學會等意見領袖共同討論，為新政府上任前的重點執政方針提出建議。

論壇召集人、前成大醫院院長陳志鴻出席表示，賴清德參選前希望提出健康方面的重要政見，當時由各專家學者提出建言後形成政見。選後，賴清德希望在此基礎上再集思廣益，修正後提出更好方案，讓未來新政府團隊可順利落實政見。

陳志鴻說，在政見藍圖中，最重要綱領就是「健康憲章」，並針對各年齡層，從懷孕、生育、新生兒成長、兒少、中壯年三高防治、老年長照等領域進行探討。此外，也將討論醫療環境改善，及如何改進醫療界對全民健保不滿之處等議題。

陳志鴻說，論壇的目的，希望能跟醫事團體有更多對話，吸取更多意見彙整後，再跟賴清德報告。論壇所有意見都會被聽到，大家關心的議題，賴清德也很關心。

高醫董事長陳建志致詞表示，伴隨高齡化社會及資通科技產業發達，如何跨域結合、確保國人健康，是需嚴正看待的議題。今天論壇將廣納各領域專業團體建言，擴大溝通範圍，形成共識，成為未來新政府推動國人健康促進政策的重要基石。

成大醫院內科部主任劉秉彥表示，智慧醫療是現在進行式，期待政府整合資源，未來有機會成為台灣的另外一個護國神山。

劉秉彥指出，期待政府對智慧醫療的協助有三，第一，對施行智慧醫療的院所提供協助、對投資廠商提出鼓勵方案；第二，在視訊醫療方面，使用區域聯防的方式，讓智慧醫療可以更快速落地；第三，協助資訊的整合。

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劉秉彥並表示，希望政府在推行相關政策時，可以體會醫院、產業、學研各方面困境，建議可持續完備法規鬆綁、配合給付方式、提升鼓勵條件，甚至考慮以評鑑加分方式，在有規劃與制度的帶領下，台灣智慧醫療可以走得更平順。

賴清德選後邀請陳志鴻成立「健康台灣推動聯盟」並擔任召集人，推動「健康台灣」分區論壇，預計全台舉辦5場分區論壇，4月底進行全國總結論壇。（編輯：黃世雅）1130323