史瓦帝尼總理結束訪台 重申與台灣新政府續固邦誼

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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）史瓦帝尼王國總理戴羅素結束訪台行程。外交部今天表示，戴羅素訪台期間數度重申台史邦誼歷久彌堅，並強調，總統當選人賴清德於今年5月20日就任後，史國將持續與台灣新政府共同鞏固兩國邦誼，深化雙邊關係。

史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）訪團結束訪問行程，昨晚搭機離台。外交部今天發布新聞稿表示，戴羅素此行除分別晉見總統蔡英文、副總統賴清德及拜會行政院長陳建仁外，外交部長吳釗燮也設宴表達歡迎。

外交部指出，戴羅素轉達史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）、王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）及史國政府與人民對台灣政府及人民的問候，恭賀台灣於今年1月成功舉行總統及立法委員選舉，並感謝蔡總統任內對台史關係的貢獻。

外交部表示，戴羅素訪台期間數度重申台史邦誼歷久彌堅，感謝台灣在農業、經貿、教育、醫衛、能源及婦女賦權等各領域協助史國發展，同時也傳達史國對台灣的支持堅定不移，並表示總統當選人賴清德於今年5月20日就任後，史國將持續與台灣新政府共同鞏固兩國邦誼，深化雙邊關係。

外交部說明，戴羅素在台期間也曾拜會台灣世曦工程顧問公司及台灣中油股份有限公司桃園煉油廠，就台灣協助史國政府興建戰略儲油槽等合作計畫細節進行討論，並出席「史瓦帝尼王國投資商機說明會」，親自向到場的逾百名業者介紹史國投資環境。

此外，訪團搭乘高鐵前往台南，拜會國立成功大學及該校防災研究中心，學習防災經驗，並在外交部安排下，參觀台南台鋼獵鷹籃球隊主場館，獲得該隊熱情接待。

外交部指出，此次訪問是戴羅素於去年11月就任總理後首度訪台，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，台灣將在既有的合作基礎上，持續深化並開啟與史國在各種不同領域的交流，增進兩國人民共同福祉。（編輯：郭無患）1130323