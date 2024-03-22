賴清德訪視南部防空部隊 支持國軍守護民主家園

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（中央社記者溫貴香台北22日電）副總統賴清德今天下午訪視南部地區國軍防空部隊時表示，近年台灣有系統地提升國防預算、改革徵兵及後備制度，並引進新型戰力等多層次推進，目的是確保台灣及區域的安全與穩定，政府會繼續支持國軍，共同努力守護自由民主的家園。

總統府晚間發布新聞稿表示，副總統賴清德下午在國防部長邱國正、國家安全會議副秘書長劉得金、總統府副秘書長黃重諺、副總統辦公室主任陳羿伶等人陪同下，前往南部地區訪視國軍部隊，了解國軍相關單位當前建軍整備工作。

總統府指出，賴副總統高度肯定國軍官兵戮力投入包括部隊訓練及戰備整備等相關工作，為精進戰力、守護家園全心付出，副總統並頒發加菜金，慰勉國軍的辛勞。

賴副總統在訪視時提到，國防是國家安全的基石，近年台灣有系統地提升國防預算、改革徵兵及後備制度，並引進新型戰力等多層次推進，目的是整體提升台灣的國防實力，嚇阻任何對國家安全的威脅，並確保台灣及區域的安全與穩定。

副總統認為，過去8年，在總統蔡英文的帶領及全軍官兵共同努力下，相關努力已經收到顯著成效，更讓世界看見台灣人守護自己國家的決心，未來政府會繼續支持國軍，共同努力守護自由民主的家園。

總統府表示，今天的訪視行程，是賴副總統於政府交接期間，國防事務訪視的首站。

知情人士今天透露，為通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，助益後續各項國政推展，在政府交接團隊規劃下，近期賴副總統已在總統蔡英文安排下，參與例行軍事會談及國安事務討論，今天啟動國防訪視行程，首站為南部的防空相關單位。（編輯：林克倫、張若瑤）1130322