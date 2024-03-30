賴清德推動健康台灣論壇 彰基場次強調健康飲食

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（中央社記者賴于榛台北30日電）總統當選人賴清德邀請推動的健康台灣論壇全台開跑，今天在彰化基督教醫院舉行第3場。與會的成大醫院營養部主任郭素娥說，「營養是健康的基石」，期盼透過論壇讓更多人知道健康飲食，也希望政府重視預防保健。

總統當選人賴清德於選後，邀請昔日恩師、成功大學附設醫院前院長陳志鴻成立「健康台灣推動聯盟」並擔任召集人，推動「健康台灣」分區論壇，預計全台舉辦5場分區論壇，4月底進行全國總結論壇。目前已舉辦高雄、花蓮場，今天則在彰化舉行。

與會的成大醫院營養部主任暨營養師公會全國聯合會理事長郭素娥表示，「營養是健康的基石」，很開心透過健康論壇，讓更多人知道健康飲食，雖然台灣去年已經通過「營養及健康飲食促進法」，不過仍有許多健康方面的議題需要嚴肅面對，例如青少年的肥胖率高達3成、民眾外食比例偏高，以及高鈉與高糖的飲食習慣都是造成健康問題的重要原因。

郭素娥認為，「營養是健康的基石」，營養其實是預防保健的關鍵，目前政府投注在預防保健的預算相對比較少，但此事其實是高價值、低成本，因為像是糖尿病、慢性腎臟病等，後期往往需要花費更多醫療資源。

她說，非常肯定賴清德「健康台灣」國政願景中所提「健保永續經營」，因為民眾能落實營養醫學、健康飲食，維持身體健康，就能從源頭節省醫療資源。

郭素娥也代表營養師公會全聯會提出「全年齡營養照護」計畫，對象從孕產婦、嬰幼兒到長者的飲食健康都一併涵蓋其中。

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郭素娥同時提及與賴清德相識經過。她說，當年擔任台南市營養師公會理事長時，傳出政府可能會放寬「學校衛生法」，將每40個班級須配有一位營養師的規定，改為60個班級一位營養師，因此他即刻向時任立委的賴清德陳情，希望政府能更重視營養師在學校的教學任務，讓每一位孩童在學校都能夠學習到正確的健康飲食方式。

她說，賴清德當時對此議題也義不容辭、全力以赴，讓她很感謝，「賴清德私下是一個非常溫暖的人，是一個很親切且願意傾聽的暖男」。（編輯：郭無患）1130330