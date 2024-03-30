健康台灣論壇 賴清德學妹高度期待首位醫師總統

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（中央社記者賴于榛台北30日電）總統當選人賴清德邀請推動的健康台灣論壇全台開跑，論壇發言人、賴清德成大醫學系學妹沈靜芬今天說，賴清德將是台灣首位醫師總統，醫界都抱有高度期待，期待此次論壇蒐集建言後，能達成醫病共好、全民共好目標。

總統當選人賴清德選後邀請昔日恩師、成功大學附設醫院前院長陳志鴻，成立「健康台灣推動聯盟」並擔任召集人，推動「健康台灣」分區論壇，預計全台舉辦5場分區論壇，4月底進行全國總結論壇。目前已舉辦高雄、花蓮場，今天則在彰化舉行。

沈靜芬是成大醫院小兒感染科主任、中生代醫界代表，同時也是賴清德成大醫學系的學妹。沈靜芬今天說，賴清德即將成為台灣第一位醫師總統，整個醫界都對新政府抱有高度期待，期盼透過論壇建言落實「醫病共好、全民共好」的目標。

沈靜芬在兒科醫療領域深耕多年，她也分享對台灣兒童醫材現況的第一手觀察，像是兒童醫療現場的個案狀況多元，有體重極低的早產兒、也有體重接近成人的兒童，相應醫材差異範圍大，但受限於醫材用量少，或取得難度高，區立醫院較難備齊所有資源，往往會改採其他方式作為配套方案。

她說，期待新政府能集中化提供兒童醫材，為有需求的醫院建立聯繫管道，讓院方能統一申請、管理醫材資源，像是台大醫學院院長倪衍玄就曾建議，政府可以效仿日本成立兒童專責行政部門，集中管理兒童相關醫療政策或社會福利等措施，讓資源都能有效落實於醫療第一線。

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沈靜芬也表示，「走上從政這一條路，比單純當一個醫生，其實要承擔的責任還要重很多，困難度也高很多」，而她觀察的賴清德不僅清楚國家該走向何方，也具備關懷精神與實踐公義價值的毅力，都是國家領導人該有的重要特質。

沈靜芬指出，賴清德作為台灣第一位醫師總統，深知台灣醫療體制的需求，整個醫界都對他抱有高度期待，「健康台灣」論壇也蒐集各界意見，提供包含癌症精準治療、智慧醫療等符合世界趨勢的政策建言方針，期望能讓未來的醫療改革更貼合時代潮流，健全台灣的醫療體制，達成「醫病共好、全民共好」的目標。（編輯：蘇龍麒）1130330