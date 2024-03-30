小行星獲命名賴和 賴清德：宇宙有光芒來自台灣

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（中央社記者賴于榛台北30日電）國際天文學聯合會（IAU）近日正式通過，將編號597966的小行星命名為「賴和（Lai He）」。副總統賴清德說，感動宇宙有光芒來自台灣，未來將師法賴和照顧弱勢、重視教育，捍衛台灣民主。

今年是賴和130年冥誕，賴和文教基金會與國立中央大學今天在台灣文學基地舉辦「賴和小行星」國際命名發表會，緬懷台灣新文學之父賴和對台灣的貢獻。副總統、國立中央大學校長周景揚、賴和文教基金會董事長吳潮聰、賴和長孫賴悅顏等人出席。

賴和（Lai He）小行星的由來，原來是中央大學天文研究所鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學博士葉泉志，在2008年1月12日共同發現編號597966小行星，而後彰化高中圖書館退休主任呂興忠與教師游大立合作，向中央大學天文研究所申請，以日治時期台灣新文學的啟蒙者賴和為名，國際天文學聯合會近日正式通過，將小行星命名為「賴和（Lai He）」。

副總統致詞表示，賴和是醫界典範，除妙手如春、視病如親，對於推動台灣文學發展也有顯著貢獻，更是民主運動先驅，曾與蔣渭水一起參加台灣議會請願團、參與台灣文化協會成立，可說是上醫醫國、造福民眾，更影響國家方向，台灣社會對賴和都非常景仰。

賴副總統說，感動浩瀚無垠的宇宙中、成千上萬發亮的星星裡，有來自台灣的光芒，是一位仁醫盡心盡力照顧貧窮民眾，在那樣辛苦的年代不忘為台灣民眾發聲。他未來就任總統後，也將師法賴和照顧弱勢、重視教育，並捍衛台灣民主、深化台灣民主，讓台灣成為國際稱羨的國家、成為世界民主MVP。

賴和基金會與賴和家屬今天贈送國立台灣文學館開發的「一桿秤仔球棒」給賴副總統，期待他就任總統後，持續以公義捍衛台灣。（編輯：郭無患）1130330