台中教保員疑持利剪恐嚇幼童 議員：至少20人受害

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市大里區某私立幼兒園疑有教師持剪刀以恐嚇方式管教幼童。台中市議員江和樹接獲爆料後今天指出，園區至少20名幼童遭受魔掌，恐在內心留下陰影；中市教育局則已介入調查。

台中市教育局長蔣偉民今天接受媒體聯訪時表示，獲報後，19日到相關園所調閱相關錄影帶，園方並未提供完整影片，僅提供定格的畫面，有隱匿嫌疑，教育局將重罰並調查，若園方提供不實影帶、變造影帶，依據相關法規處新台幣6萬至30萬的罰款。

民眾黨籍台中市議員江和樹日前接獲家長投訴，今天在台中市議會召開記者會。他說，家長表示因孩子很愛講話，教師制止不聽，竟然拿剪刀恐嚇，造成幼童內心恐懼，甚至留下抹不去的陰影。

江和樹提到，據了解，園內至少有20多名孩童遭受同樣霸凌，目前已有5人和解。上週教育局前往稽查，園方竟還將監視器格式化湮滅證據。憂心孩童安全如何維護，家長如何放心托育。

記者會後，有家長到議會告訴媒體，雖非此案受害者，但小朋友回家也曾反映被老師用膠帶貼手掌、嘴巴，因害怕被用剪刀剪鼻子、眼睛，孩子一度不敢到校上課，後來得知相關老師已不在校，才放心送孩子上學。

該幼兒園負責人一早到教育局說明，疑似施虐的教師、受虐的幼童今天都未到校。蔣偉民表示，教育局已組成調查小組到校調查，若調查虐童屬實，針對教保員除罰款外，嚴重外可停聘1至4年，負責人除有相關罰責外，該園所將處以減招、停招、撤照不等罰責。（編輯：陳清芳）1130422