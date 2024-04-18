台中保母虐死1歲女童一審判9年3月 生母稱失望將上訴

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中蔡姓保母前年11月間對1歲女童「小桃子」施虐，女童治療近1個月後死亡，全案台中地院國民法官一審判9年3月；女童母親今天得知結果一度癱軟表示，對台灣司法好失望，會再上訴。

43歲蔡姓保母前年11月間涉嫌對1歲女童「小桃子」施虐，女童治療近1個月後死亡，案經檢方依傷害兒童致死等罪嫌起訴，經台中地院國民法官審理後，今天判處她9年3月徒刑。全案可上訴。

女童母親李女今天到庭聽判時情緒激動，一度癱軟由親友攙扶，並呼喊加油。李女聽判後接受媒體聯訪時表示，保母讓1個孩子失去生命，卻只有判9年，且審理過程中對方都否認犯行，甚至指女兒會受傷是父母所造成。

對判決結果，李女說，對判決感到失望，認為應要判無期徒刑，會再提出上訴。

李女事後並在臉書（Facebook）上貼文表示，孩子被傷害失去生命，保母只判9年，對台灣司法「好失望、好失」望，甚至4、5年後，保母就可假釋出獄重新生活，「這傷痛卻是跟著我和先生一輩子，永遠永遠不會好」。

依據檢方起訴書，檢方於民國111年11月9日接獲「疑似重大傷害兒童情資」通報系統通知指，蔡姓保母疑有虐童情事，立即指揮台中市警察局清水分局偵辦。

檢方查出，蔡女曾多次對受托1歲女童（暱稱：小桃子）施虐，女童當天因陷入昏迷，由蔡女送醫救治，女童於同年12月2日傷重不治，遺體經相驗鑑定後，傷勢及臨床表徵符合「受虐性腦傷」診斷，且推估女童送醫前遭施虐。

台中地檢署偵辦後，依據相關證據，認定蔡姓保母涉犯刑法成年人故意傷害兒童、傷害兒童致死等罪嫌明確，向台中地院依國民法官法提起公訴。（編輯：陳仁華）1130418