台中蔡姓保母虐死1歲女童 國民法官判9年3月

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中蔡姓保母前年11月間涉嫌對1歲女童「小桃子」施虐，女童治療近1個月後死亡，檢方偵辦依傷害兒童致死等罪嫌起訴，經台中地院國民法官參與審理後，今天判處9年3月徒刑。全案可上訴。

依據檢方起訴書，檢方於民國111年11月9日接獲「疑似重大傷害兒童情資」通報系統通知指稱，43歲蔡姓保母疑有虐童情事，立即指揮台中市警察局清水分局偵辦。

檢方查出，蔡女曾多次對受托1歲女童（化名：小桃子）施虐，女童當天因陷入昏迷，由蔡女送醫救治，女童於同年12月2日傷重不治，遺體經相驗鑑定後，傷勢及臨床表徵符合「受虐性腦傷」診斷，且推估女童送醫前遭施虐。

台中地檢署偵辦後，依據相關證據，認定蔡姓保母涉犯刑法成年人故意傷害兒童、傷害兒童致死等罪嫌明確，向台中地院依國民法官法提起公訴。

台中地院由國民法官及職業法官組成合議庭，自15日起連4天審理。女童父親出庭時表示，他本身是職業軍人，特別珍惜放假跟女兒的相處時光，但案發後生活卻失去重心，甚至一度想逃避，也不敢面對這個家。

女童母親出庭時則情緒崩潰，她說，這是她的第一個孩子，原本以為女兒可以平安健康長大，但卻被保母殺害，案發後她情緒也難以平復，無法睡眠與工作，「保母就是殺人凶手」。

蔡女委任律師當庭表示，檢方證據無法證明女童的傷勢與蔡女有關，且蔡女有3個未成年子女要撫養，加上房貸等經濟壓力，非常需要保母工作維持生計，並無傷害女童動機，因此主張無罪。

檢方則主張，蔡女涉犯成年人故意傷害兒童及傷害致死等2罪明確，向法院求刑13年6月至15年6月徒刑；合議庭審理後今天宣判，蔡女2罪各判3月及9年，全案可上訴。（編輯：陳仁華）1130418