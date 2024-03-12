抱女嬰不慎頭撞扶手致死 無照保母判1年10月

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）無證照的林姓保母受雇照顧女嬰，女嬰因啼哭，林女將女嬰抱下樓時，不慎將女嬰頭部撞到樓梯扶手，女嬰送醫不治，由於林女供詞反覆，法官認定事後翻供為卸責，判林女1年10月徒刑。

基隆地方法院判決書指出，林女未領有保母人員技術士證，以每個月新台幣2萬3000元代價，受雇照顧3個月大陳姓女嬰，民國110年12月6日凌晨4時30分，因女嬰在2樓房間內啼哭不止，林女為避免影響丈夫睡眠，將女嬰抱起走出房間。

判決書指出，林女欲走到1樓客廳旁房間安撫女嬰，由於當時燈光昏暗，林女關上2樓房門後轉身往樓梯時，不慎將懷抱中的女嬰右側頭部，撞擊樓梯木製扶手，林女未注意女嬰頭部傷勢狀況，將女嬰抱到1樓房間安撫入睡。

當天上午7時許，發現女嬰躺在床上全身癱軟，林女搭計程車將女嬰送醫急救，於當天下午2時許，女嬰因頭部外傷、顱內出血、腦損傷而不治死亡。

林女在法院審理時否認有過失致死犯行，辯稱「我沒有過失，我抱女嬰下來時，我沒有撞到她（女嬰）」等語。

判決書指出，林女在警詢時坦承將女嬰撞到樓梯扶手，「當下聲音聽起來滿大的，我不是故意的」，檢察官第1次偵訊時，林女先改稱，有讓女嬰頭部撞到樓梯的木製扶手，但當時女嬰連同頭部有包2層包巾，林女又稱「後來事後回想，根本沒有擦撞到」，檢察官第2次偵訊時，林女又稱「我沒有過失，因為沒有撞到」。

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法官表示，林女若非確有不慎使女嬰頭部撞到樓梯木製扶手，應該沒有必要做出不利於己的陳述，且林女在接受警詢和檢察官第1次偵訊的時間點較接近案發，對事件始末記憶較為清晰，較能完整陳述，且較無機會就犯罪事實，事先設想疏失責任及思索利弊得失，認定事後翻供為卸責言詞，不值採信。

此外，法官根據檢驗報告書和證人證詞，認定女嬰死亡結果與林女過失行為有相當因果關係，依過失致死罪，判林女有期徒刑1年10月，全案可上訴。（編輯：林恕暉）1130312