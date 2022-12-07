台中1歲女嬰疑遭保母虐死 母泣訴社會局敷衍

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台中市清水區女嬰「小桃子」疑遭保母虐死，「小桃子」的母親（左2）7日在民進黨議員林祈烽（右2）陪同下出面，泣不成聲質疑社會局在處理過程中態度敷衍、拖延。（林祈烽服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市清水區1歲女嬰「小桃子」疑遭保母虐死，小桃子的母親今天質疑台中市社會局在過程中態度敷衍、拖延，社會局回應表示，處置過程積極，絕無偏袒拖延。

台中市清水區1歲女嬰小桃子疑遭蔡姓保母傷害送醫治療近1個月後死亡，蔡姓保母於11月23日經檢察官指揮警方拘提並訊問後，認定涉犯重傷害等罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院於11月24日裁定羈押。

「小桃子」的母親下午由民進黨台中市議員林祈烽陪同在台中市生命禮儀管理處召開記者會，會中她痛哭泣不成聲質疑，整個過程中，社會局人員就是敷衍、拖延、說謊，只審核保母的資格，其他就全推給司法，等司法調查。

九合一選舉前就揭露此案的林祈烽指出，全案發生於選舉投票日以前，社會局長彭懷真曾暗示他不要公布虐童案，家長這段時間求助無門，如果不是媒體幫忙揭發全案，小桃子可能永遠沉冤。

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社會局對此回應指出，11月8日接獲通報，第一時間啟動行政調查，並要求保母停托1週，其中1名家長於隔週11月14日自行復托；由於案件正在調查中，尚未確認違法事實前，無法禁止保母收托，但社會局持續與雙方溝通，再以人身安全為由，要求保母11月19日起暫停照顧孩子。

社會局表示，11月28日台中地檢署發布新聞稿說明保母遭收押，社會局隔日立刻以地檢署及法院羈押保母的理由，依「兒童及少年福利與權益保障法」規定廢止保母登記證，處置過程積極，絕無偏袒拖延；另外，複判報告已連同行政調查資料，主動送交地檢署持續偵辦，以利更完整還原真相。（編輯：陳仁華）1111207