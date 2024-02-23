不滿被索討金錢 女子弒母後自首判刑5年10月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）吳姓女子不滿母親討錢，持刀刺死母親並持手機錄影，犯後自首。更一審審酌吳女有身心疾病、家屬請求輕判，依殺害直系血親尊親屬罪判刑5年10月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

一審台中地方法院判決指出，吳女與母親洪姓女子同住，洪姓女子長年向吳女索討金錢；洪女於民國111年5月29日向吳女要錢遭拒，雙方起口角，吳女憤而持水果刀刺死洪女，並用手機拍攝倒地的洪女，且於影片中表示自己的積怨。

吳女犯後去電警方、救護人員，並向警方表示自己殺害母親，隨後遭到場的員警當場逮捕。救護人員到場後把洪女送醫急救，因失血過多，到院前死亡。

一審認為，殺人罪本刑為10年以上，吳女涉殺害直系血親，依刑法規定加重其刑；審酌吳女患有身心疾病，行為時雖未達辨識行為違法能力顯著降低情形，但始終坦承犯行，犯後自首合乎減刑規定，因此判處有期徒刑8年。

經吳女上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審認為吳女上訴逾期，程序不合法，因此駁回上訴。吳女再上訴，最高法院認為，二審判決有調查未盡的違法，因此撤銷原判，發回台中高分院更審。

更一審認為，吳女上訴未逾期，考量吳女有身心疾病，洪女家屬均未對吳女提出告訴，並請求對吳女從輕量刑，審酌吳女的犯罪動機、家庭背景等情狀，原審刑度過重，吳女上訴有理由，撤銷原判，改判刑5年10月。

案經上訴，最高法院認為，更一審判決調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1130223