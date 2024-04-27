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新北客家桐花季 土城熱鬧開幕

2024/4/27 15:16（4/27 15:46 更新）
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2024新北市客家桐花祭系列活動第一場「土城桐花祭」27日熱鬧展開，客家委員會副主委范佐銘（左2）、新北市長侯友宜（右）等人邀請民眾共賞5月桐花雪。中央社記者楊侃儒攝 113年4月27日
2024新北市客家桐花祭系列活動第一場「土城桐花祭」27日熱鬧展開，客家委員會副主委范佐銘（左2）、新北市長侯友宜（右）等人邀請民眾共賞5月桐花雪。中央社記者楊侃儒攝 113年4月27日
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（中央社記者楊侃儒27日電）新北市客家桐花祭系列活動第一場土城桐花祭今天在土城區五路財神廟往承天禪寺路段熱鬧展開，結合茶文化、人文旅行，邀請民眾共賞5月桐花雪。

今年桐花季以「桐樹下食∞茶當鬧熱」為主軸，現場設置茶席，讓民眾品味在地好茶，以土城在地客屬社團帶來獨特的樹葉吹奏、二胡及客家歌謠演唱揭開活動序幕。

客家委員會副主任委員范佐銘告訴中央社記者，透過桐花祭了解客家人文歷史，民眾也可走訪多條桐花小旅行路線認識客家文化，還有機會客家特色商品，促進文化觀光。

新北市長侯友宜接受媒體聯訪表示，每年4月到5月可以在新北市看到滿山桐花雪，在桐花樹下欣賞桐花，還可享用客家美食、泡泡茶，讓身心靈更健康並漫步森林看盡美麗生態，體驗健康旅遊。

土城區公所表示，民眾除了可以到土城欣賞桐花外，即日起5月5日，只要在土城清溪步道、土城賞螢步道、土城桐花公園和桐花祭限定裝置藝術拍照，上傳「新北市土城區公所」Facebook（臉書），就有機會獲得7-11電子禮券。

新北市客家事務局表示，桐花季資訊可上「2024新北市客家桐花祭」官網（https://ntpchakka-tung-blossom.com/#/）查詢。（編輯：林恕暉）1130427

2024新北市客家桐花祭系列活動開跑，首場「土城桐花祭」27日熱鬧展開，開幕活動現場展示由桐花編織成的花圈，展現浪漫氛圍。中央社記者楊侃儒攝 113年4月27日
2024新北市客家桐花祭系列活動開跑，首場「土城桐花祭」27日熱鬧展開，開幕活動現場展示由桐花編織成的花圈，展現浪漫氛圍。中央社記者楊侃儒攝 113年4月27日
2024新北市客家桐花祭系列活動「土城桐花祭」27日舉行開幕式，現場設有茶席，客家委員會副主委范佐銘（前左）、新北市長侯友宜（前中）開心品茗。中央社記者楊侃儒攝 113年4月27日
2024新北市客家桐花祭系列活動「土城桐花祭」27日舉行開幕式，現場設有茶席，客家委員會副主委范佐銘（前左）、新北市長侯友宜（前中）開心品茗。中央社記者楊侃儒攝 113年4月27日
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